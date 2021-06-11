Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, вразила відмінною фігуркою
Як передає Politeka.net, 40-річна Анна Сафрончик, яка з 13 років живе в Італії, не перестає дивувати шанувальників своїм моложавим виглядом. Красуня ретельно стежить за своєю зовнішністю, тому виглядає значно молодше свого віку. Зіграли роль і гени дідуся-довгожителя.
Як відомо, Анна є відомою італійською актрисою. На її сторінку в Instagram підписано понад 500 тисяч осіб. Сафрончик регулярно ділиться з шанувальниками фотографіями з повсякденного життя. Нерідко актриса публікує і професійні знімки. Цього разу Анна показала, як відпочиває в Греції. Жінка позувала на тлі красивого морського пейзажу в екстремально коротких шортиках. Стрункі ніжки Анни абсолютно не видавали її вік. У коментарях зірці залишили масу захоплених слів.
"Не могли б ви надіслати сюди цю погоду? Спасибі!", "Незрівнянна", "Які ніжки", "Ангел у плоті", "на тебе можна дивитися вічно", "молода дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Анна Сафрончик вразила спогадами про Венецію. На архівному знімку зірка позувала в шикарній вечірній сукні з верхом в сріблястих каменях і білим атласним низом.
Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса похвалилася спортивними здібностями в міні-спідниці:"чемпіонка".
Як повідомляла Politeka, 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" поділилася секретом моложавого вигляду:"неймовірний ефект".
Також Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" заворожила новим фото і мудрістю:"додати нічого".