Настя Каменських на очах у всієї країни влаштувала пристрасні танці перед Олегом Винником
У Мережі спливли кадри з популярного шоу "Х-Фактор", в якому Настя і Андрій брали участь в якості суддів. Пікантний момент між артистами показали на одній з фан-сторінок Каменських в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, на відео суддів можна побачити в процесі прослуховувань одного з учасників шоу. Каменських починає пристрасно танцювати перед Винником у пікантному вбранні. Варто відзначити, що колега з журі був вражений такими танцями Каменських.
Настя в напівпрозорій сукні ще до схуднення порясла стегнами під відомий хіт "Despacito".
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"НАСТЯ танцює! 🍒 🍇 Винник вражений! 🍁 🌴 Хлопець з Куби запально заспівав легендарний хіт "Despacito"!",- сказано в повідомленні.
Користувачі в мережі розкритикували зірку за вигляд: "вона, що на пляж зібралася? Що за вигляд?", "Це, що плаття таке???😮 ", "Як не соромно 🤭 👎 в такому вигляді і в журі! Жах 😳", "Каменських з голою дупою, жах".
Нагадавши, Каменських в обтягуючій сукні спантеличила" вагітним "зовнішнім виглядом:"вік нікого не щадить".
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