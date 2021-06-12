Сергій і Сніжанна Бабкіни стали гостями програми Каті Осадчої «Світське життя»

Як передає Politeka.net, зустріч зірок відбулася в Туреччині, де зоряне сімейство відпочиває разом з дітьми. Бабкіни грунтовно підготувалися до програми. Вони влаштували для вагітної телеведучої справжнє шоу, катаючись на дошках для серфінгу з веслом.

Парочка влаштувала показовий виступ, в результаті якого Бабкін ледь встояв на ногах. Зате оператор отримав прекрасний кадр, на якому пара цілувалася, стоячи на дошках.

"А зможете обійнятися?",- запитав у Бабкіних оператор.

"Можемо обійнятися?",- запитав Бабкін у Сніжанни, на що та відповіла ствердно.

Крім цього, Осада влаштувала для подружжя кілька інтерв'ю. Судячи зі сторіс, зірки чудово провели час разом.

Нагадаємо, що не так давно мережу сколихнув скандал. Сніжанна вирішила розповісти громадськості, що пробачила зраду свого чоловіка. Шоком виявився той факт, що зрад було дуже багато. Музикант зізнався, що зрадив їй з більш ніж 100 жінками.

За словами Бабкіної, вона хотіла піти від Сергія, але він умовив її залишитися. З тих пір пара скрізь знаходиться разом. Сніжанна допомагає Бабкіну тримати себе в руках і не пити.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін у плавках показав свою маленьку копію, підкоривши Нікітюк: "Такий пупс".

Як повідомляла Politeka, Бабкін вирішив показати своє сімейство в повному складі, зустрівшись з Осадчою в Туреччині: фото.

Також Politeka писала, що дружина Сергія Бабкіна без фільтрів показала фігуру в купальнику: кадри екстремального відпочинку.