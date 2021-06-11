Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська приголомшила радісною новиною

Як передає Politeka.net, переможниця другого сезону шоу "Майстер Шеф" показала у себе в Instagram руку з каблучкою для заручин.

"Як думаєте, що я відповіла?)", - підписала фото Глинська.

У коментарях зірку "Майстер Шеф" стали щиро вітати з заручинами.

"Клас. Поздоровляю!", "Ура! Вітаю від душі", "по-моєму не та рука", "чому обручка на лівій руці?", "Тільки рука чому з колечком ліва?", "Дай бог вам щастя-ти цього заслужила", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що раніше в інтерв'ю «ЖВЛ» Єлизавета Глинська зізналася, що багато років тому втратила дитину під час пологів. За словами жінки, причиною смерті малюка був поспіх лікарів. Лікар, яка приймала пологи, намагалася прискорити процес за допомогою препаратів, що призвело до внутрішньої кровотечі.

"Це була абсолютно їхня вина. Документи по сей день не видали. Це неможливо прийняти-воно повинно закритися новими враженнями, емоціями, досвідом", - зізналася Глинська.

Жінка також зазначила, що впоратися з депресією їй допомогло захоплення кулінарією.

Варто відзначити, що перший шлюб Глинської розпався після втрати дитини. Імені нинішнього обранця зірка СТБ не афішує.

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