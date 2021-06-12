Переможець вокального шоу " Голос. Діти "(2015) та" Голос країни " (2020) Роман Сасанчин готується зробити важливий крок у житті

Нещодавно 19-річний артист оголосив про своє весілля. Його обраницею стала 23-річна дівчина Іванка, яка разом з молодою людиною вже тривалий час. Пара запевняє, що вони щасливі, а єдине поповнення, яке вони поки планують – це завести ще кошеня. Поки що на першому місці у них робота і розвиток.

Прокоментував Сасанчин гарячу тему також в інтерв'ю Ростислав Калацінському для каналу Rostyslove Production.

Співак зізнався, що зараз дуже зайнятий підготовкою до урочистого заходу.

При цьому у Сасанчина запитали, чи привітала його наставниця по шоу» Голос " Тіна Кароль.

«Я ще не встигаю подивитися, тому що всі соцмережі переглянути, хто, що пише це нереально. Багато хто вже привітав, але поки з Тіною ще не зв'язувався", - зізнався він.

При цьому Сасанчин зазначив, що він, як і інші переможці Кароль, зв'язувався з нею, щоб підтримати у фіналі крайнього сезону шоу «Голос».

Раніше ми розповідали, що в Києві Сасанчин оселився зі своєю дівчиною в квартирі, подарованій йому на "Голосі". Восени минулого року Роман зізнавався в одному з інтерв'ю, що працює касиром у супермаркеті. Брати гроші у батьків молода людина не хоче принципово. А кошти потрібні не лише на життя, а й на ремонт квартири, який співак вирішив робити власними силами.

Нагадаємо, 19-річний переможець "Голосу країни" одружується, як виглядає наречена: "не зарано?".

Як повідомляла Politeka, Переможець " Голосу країни "зробив пропозицію юній коханій, фото каблучки:" вмію зіпсувати...".

Також Politeka писала, Переможець " Голосу країни "Сасанчин після порятунку мами показав кохану:"щастя вам".