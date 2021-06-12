Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала свою осину талію поруч з Леді Гагою і нарвалася на бурю критики
Популярна артистка намагається завжди виглядати бездоганно, повідомляє Politeka.net. Здається, красуня перемогла роки і в свій 51 рік вона виглядає чудово.
Джей Ло регулярно займається спортом, правильно харчується і доглядає за шкірою.
Артистка одного разу зізналася, що тренування допомагають їй відчути себе щасливою. Зірка займається з двома тренерами, у яких різні програми, в результаті красуня освоює різні види спорту.
Користувачі мережі створюють сторінки в соцмережах. Так, в одній з груп з'явилося фото, на якому красуня Джей Ло позувала в нюдовом відкритому платті, яке зливається з кольором шкіри. Поруч з Джей Ло позує Леді Гага в блискучій сірій сукні. Зірки оголили свої "шовкові" ніжки, давши ними помилуватися. Примітно, що Леді Гага надів теж пікантне плаття з відвертим декольте.
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"Джей Ло або ГаГа? ✨ ",- написали автори поста.
Користувачі пишуть, що талії у Лопес ніколи такої не було.
"Видно що Гага напружувалася і звивається поруч з такою красунею, але нічого не допомагає😂 Ло на раслабоне і просто поза конкуренцією шикарна😍 🔥", " У неї ніколи не було такої маленької талії 😁", "
Хто більше зафотошоплен? ) звичайно Джей Ло))", - прокоментували користувачі Мережі.
Відзначимо, щоб вигляд був свіжим, а шкіра сяючою у зірки є всього два секрети - спати не менше семи-восьми годин і пити більше води. Артистка радить перед сном обов'язково змивати макіяж і наносити нічний крем для зволоження шкіри.
Дженніфер Лопес давно відмовилася від спиртного, сигарет, кави і намагається їсти тільки органічні продукти. Протягом дня співачка може перекусити яблуком, а на десерт з'їсти шоколадне печиво.
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