Дружина зірки "Квартал 95", українського гумориста Євгена Кошового поділилася жіночими секретами

Як передає Politeka.net, Ксенія Кошова вже більше 10 років одружена з коміком. Пара виховує двох дочок. Незважаючи на публічність чоловіка, Ксенія вважає за краще вести свою сторінку в Instagram тільки під настрій.

У свіжих сторіс Кошова опублікувала кілька відео, зроблених в кабінеті у косметолога. Жінка лежала на кушетці, поки фахівець наносила їй на обличчя очищуючий засіб.

"І знову здрастуйте. Я сьогодні знову у своєї чарівниці Іннусі", - звернулася до шанувальників Ксенія, розповівши, що буде пробувати японську косметику.

На наступних сторіс Кошова з'явилася в бинтах, показавши, на що доводиться йти заради краси. Вона сміялася і жартувала, що схожа на мумію.

"Іннусь, а що зараз відбувається?",- запитала вона.

"Зараз йде бандажування, щоб ти була ще прекрасніше", - відповіла їй косметолог.

"Як скажеш. Головне, щоб допомогло", - заявила Кошова і засміялася.

Раніше ми писали, що Ксенія Кошова займається виробництвом одягу. На сторінці свого бренду вона з'явилася в стильній легкій сукні. 36-річна красуня прогулялася серед дерев, демонструючи розкішну фігуру.

Нагадаємо, що Євген Кошовий вирішив показати, яким був до облисіння, є привід: "сьогодні рівно 20 років...".

Як повідомляла Politeka, дочки Євгена Кошового вже блищать на сцені, будуть співачками: "Дебют".

Також Politeka писала, що дружина Кошового з "Квартал 95" показала, якої біди наробила стихія в їхньому дворі: "Який кошмар!".