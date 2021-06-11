Дружина зірки "Квартал 95", українського гумориста Євгена Кошового поділилася жіночими секретами
Як передає Politeka.net, Ксенія Кошова вже більше 10 років одружена з коміком. Пара виховує двох дочок. Незважаючи на публічність чоловіка, Ксенія вважає за краще вести свою сторінку в Instagram тільки під настрій.
У свіжих сторіс Кошова опублікувала кілька відео, зроблених в кабінеті у косметолога. Жінка лежала на кушетці, поки фахівець наносила їй на обличчя очищуючий засіб.
"І знову здрастуйте. Я сьогодні знову у своєї чарівниці Іннусі", - звернулася до шанувальників Ксенія, розповівши, що буде пробувати японську косметику.
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На наступних сторіс Кошова з'явилася в бинтах, показавши, на що доводиться йти заради краси. Вона сміялася і жартувала, що схожа на мумію.
"Іннусь, а що зараз відбувається?",- запитала вона.
"Зараз йде бандажування, щоб ти була ще прекрасніше", - відповіла їй косметолог.
"Як скажеш. Головне, щоб допомогло", - заявила Кошова і засміялася.
Раніше ми писали, що Ксенія Кошова займається виробництвом одягу. На сторінці свого бренду вона з'явилася в стильній легкій сукні. 36-річна красуня прогулялася серед дерев, демонструючи розкішну фігуру.
Нагадаємо, що Євген Кошовий вирішив показати, яким був до облисіння, є привід: "сьогодні рівно 20 років...".
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