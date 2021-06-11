Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару знає, як прикувати до себе захоплені погляди

34-річна дівчина, як відомо, починала кар'єру в якості фотомоделі. Зараз вона є гумористкою "Квартал 95", актрисою шоу "Ігри приколів" і входить до складу команди "Вінницькі" в "Лізі сміху". При цьому активно веде свій мікроблог в Instagram, виставляючи кадри не тільки робочих буднів, а й з особистого життя.

На новому фото, яким Ірина поділилася в соцмережі, актриса постала в зухвалому образі, передає Politeka.net. Блондинка приспустила чорну блузу, ледь не засвітивши зайве. Яскравий макіяж з бронзовими тінями та локони, що розсипалися на плечах, доповнили лук.

У підписі дівчина зробила оголошення, заінтригувавши користувачів:

"Ненав'язливо натякаю, що завтра Жіночий Квартал♥️ ми таааааке для вас готуємо, ммммм, ням ням ням! З нетерпінням чекаємо зустрічі🖤".

"Бог це жінка!"; "Яка ж ти ракета 🔥 🖤"; "О май гуднесс!!!!! Ірина ти шикарна 🔥 🔥"; "❤️Супер!"; "Не цікавий вже ваш жіночий квартал..."; "Ух ти яка 🔥❤️"; "Ірина - ви найкраща ❤️👍", - відреагували в Мережі.

Раніше ми розповідали, що Сопонару викликала фурор, позуючи в легкій міні-сукні, верх якої був виконаний з пір'їнок. Актриса додала пікантності, приспустивши лямки на плечі й відкривши погляду ніжні лінії шиї із зоною декольте.

"Нагадую! 12 і 14 Жіночий Квартал! Палац Жовтневий! Дуже чекаю зустрічі з вами!🖤 ", - у підписі Ірина проанонсувала великі гумористичні концерти.

Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" в екстра-міні показала всі достоїнства фігури:"Вау, серйозна тітка".

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Жіночого кварталу" похвалилася витонченою фігуркою в сукні з пір'я: "Краща".

Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в екстра-міні вразила довжиною ніг: "а погляд який!».