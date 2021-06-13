Співачки Ольга Полякова і Ольга Цибульська влаштували шоу на " майстер Шефі"

Як передає Politeka.net, анонс нового проекту поділилися на Instagram-сторінці телеканалу "СТБ".

У першому випуску "МастерШеф.CELEBRITY " у кулінарній битві зійдуться зіркові блондинки і брюнетки - Оля Полякова, Аліна Гросу і Таяна проти команди Надії Мейхер, Ольги Цибульськрї і Даші Астаф'євої.

"Для знаменитих красунь перемога стане справою честі, і вони будуть готові на все! Оля Полякова захоче довести, що вона не тільки Королева ночі, а й кухні! Заради пармезану для ідеального різотто співачка буквально фізично "усуне" конкурентку Оля Цибульську", - йдеться в анонсі до нового випуску, який глядачі побачать на екранах 12 червня.



Варто відзначити, що поки в ефір виходитиме зірковий сезон, команда працюватиме над 11 сезоном любителів. Про це у своєму Instagram повідомив беззмінний суддя проекту МастерШеф Хіменес-Браво.

Ектор зазначив, що мріє про талановитих учасників та смачні страви від них.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф"насмішив кадрами з Ксенією Мішиною, Джамалою та іншими зірками: відео.

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