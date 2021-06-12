Супермодель Белла Хадід, яку хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі за принципом золотого перетину,

Супермодель з молодого віку підкорила подіум незвичайною зовнішністю і колючим поглядом, якому стали наслідувати тисячі жінок, бажаючи роздобути таку ж форму «листяних» очей. Дівчина намагається з'являтися на публіці досить рідко, але завжди успішно привертає увагу до себе.

При цьому модель не дуже любить в повсякденному житті яскраві образи. Белла вважає за краще епатувати появою у відкритих нарядах з пікантними деталями. Цього разу родзинкою образу стала мереживна в'язана кофта з візерунками кремового відтінку і незвичайна зачіска з високою Гулькою і перев'язаними нитками в тон кофті.

Макіяж Белла використовувала по мінімуму, тому риси її обличчя виглядають більш свіжо і молодо, навіть більше звичайного.

"Приступаємо до в'язання піску; Королева пряжі🧶 🤍; в'язати гачком навчилася? Милота; така домашня натуральна Белла; приголомшлива натуральність; гарний вигляд💗; дзвенить дзвіночками; як квітка😭 💐; ти виглядаєш так красиво моя любов; вау, продовжуйте в'язати", - пишуть в мережі.

Головне правило моделі - не відмовляти собі в тому, коли дуже чогось хочеться. Тому в мережі є багато фото із зіркою, що насолоджується фаст-фудом в компанії знаменитих красунь. У новій фотосесії Хадід в черговий раз підкреслила: вона здатна здивувати.

Навіть в одному фірмовому боді на зав'язках на стегнах їй вдається виглядати дуже пікантно. Завдяки правильному догляду за собою і хорошим генам, фігура і шкіри Белли викликають лише захват. Яскравий синій відтінок спортивного вбрання ідеально підійшов супермоделі. Стильний, хоч і простий лук, оцінили і шанувальники зірки.

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