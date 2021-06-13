Як же так можна вчинити?

Ольга Сумська звернулася до українців

Як передає Politeka.net, заклик про допомогу актриса розмістила на своїй сторінці в Instagram.

У 54-річної Сумської, як відомо, нерідко ділиться кадрами зі своїми улюбленими собаками-Джесікою і Жасмин.

З милими тваринами на карантині вона записувала милі відео, в якому зізналася, що вони їй допомагають впоратися з ізоляцією. Тому актриса не змогла пройти стороною повз історію кошеня.

У свої сторіс вона зробила репост, в якому розповіли важку долю породистої тварини.

"Брітні не вберегли від божевільної господині, яка постійно шукала їй кавалерів і плодила кошенят", - повідомив автор публікації і додав, що таким чином господиня заробляла на бідній тварині.

Брітні вдалося забрати від недбайливої господині і тепер їй шукають нових, які зможуть про неї подбає.

Раніше ми повідомляли, що актриса опублікувала у своєму мікроблозі яскраве фото у вишиванці, а в підписі до нього розповіла про свій перший візит до Києва.

"Ми поїхали на екскурсію по Києву, я вперше побачила Наживо велич і красу Софії Київської, Лаври, Золотих воріт! Закохалася в столицю назавжди і відчула тоді, що буду жити саме в цьому неймовірно красивому місті, він здався мені рідним", - розповіла Сумська про поїздку.

Нагадаємо, Сумська полізла з поцілунками до найбагатшої співачки України та її чоловіка-мільярдера, кадри: "можна до вас?".

Як повідомляла Politeka, 54-річна Сумська приголомшила квітучою красою на зустрічі з фотографом: пощастило Борисюку.

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