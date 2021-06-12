Олександр Еллерт разом з Ксенією Мішиной захотіли спробувати незвичайне заняття

Як передає Politeka.net, знімками та емоціями від пережитого комік поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Уявіть ви взулися в Медузи, в такі смачно-пекучі медузи ... тепер додамо трохи кропиви, два-три хльостка... тепер згадайте, як на пікніку ви наступили на вугіллячко з багаття, тільки майте на увазі цей вугіллячко ну прям чітко вашого розміру ноги... ще фантазуємо, вся ваша ступня це Мізинець на нозі... представили?",- поділився Олександр.

Справа в тому, що пара вирішила повправлятися на дошці Садху - стояння на цвяхах.

За допомогою таких процедур виявляється вплив на рефлекторні точки стоп, балансуючи діяльність внутрішніх органів і систем. З фізичної точки зору, практика надає оздоровчий і зміцнюючий вплив на організм.

Еллерт зазначив, що відчував нереальний біль, а перенести процедуру йому допомогла Ксенія.



"Якщо ви прийдете до цього і зважитеся спробувати, то візьміть з собою близьку людину...яка зможе взяти вас за руку, обійняти, просто поруч стояти, сказати, поцілувати, переживати і дихати разом з вами... спасибі моїй Ксю. Без неї і її підтримки я б не вистояв 45 хвилин", - поділився Олександр.

Нагадаємо, що останнім часом шанувальників пари хвилює, чи не розлучилися закохані, оскільки вони перестали з'являтися в соціальних мережах один одного.

Більш того, Ксенія видалила спільні фото з Олександром зі своєї сторінки в Instagram.

У коментарі Григорію Решетнику пара зізналася, що вони разом і у них все добре, хоч і бувають сварки.

Нагадаємо, Еллерт і Ксенія Мішина влаштували собі романтику з "пледиком" посеред лісу: "Шкода борсучка".

Як повідомляла Politeka, Еллерт повідав про кардинальні зміни в житті після "Холостячки": "і це ти ще не одружився".

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