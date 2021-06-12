Співачка Анастасія Приходько вразила заявою про зміну статі

Як передає Politeka.net, пост-зізнання артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Анастасія розповіла, що в ранній юності мріяла змінити стать, а причиною цього стало ставлення мами до неї і важке дитинство.

"Як зараз пам'ятаю цей скандал, коли замість речей старшого брата, які я доношувала, я одягла мамині модні ботильйони в школу, щоб виглядати красивою і коротку сукню, через яку бабуся назвала мене профурсеткою", - розповіла співачка.

За її словами, компліменти від рідних вона чула, тому і з'явилися думки про зміну статі.

"Я думала, що бути хлопчиком мені буде простіше: джинси, сорочка, коротка стрижка і вуаля!",- згадує Приходько.

Зараз Анастасії 34 і вона досі згадує цю історію з мурашками на тілі. За її словами, причиною відмови від такого непростого рішення стала її перша кохана людина.



"Саме завдяки йому я зрозуміла, що Я найкрасивіша! І досі, слухаючи пісню Стінга" desert rose", я мимоволі згадую Юру на червоній спортивній тачці. І свої юні 17 років", - підсумувала артистка.



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