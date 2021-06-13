Астаф'єва зазначила, що бути її любимо не так ух і легко, але справа не в ній.

Як передає Politeka.net , одкровенням знаменитість поділилася в інтерв'ю Тані Гузенко (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Модель і співачка Даша Астаф'єва розповіла про свого ідеального чоловіка

"В основному проблема у чоловіків, які представляють себе поруч з Дашею Астаф'євою, – всі переживають, чи вистачить їм грошей, щоб утримувати Дашу Астаф'єву. Ну, це взагалі 785-й питання", - поділилася співачка.

За її словами, для неї гроші не головне.

"Найбільша проблема у відносинах-прийняти життя людини. Бути чоловіком Даші Астаф'євої - це не зустріти жодне свято з нею", - зазначила Даша.



Астаф'єва підкреслила, що важливіше для неї увагу коханого, а не "хвалитися годинами і тачками".

Варто відзначити, що раніше український продюсер Юрій Нікітін заявив, що за ніч з екс-солісткою його групи "NikitA" пропонували дуже великі суми.

За його словами, пропозиції варіювалися від 50 до 100 тисяч доларів.

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