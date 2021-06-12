Відома російська співачка і колишня солістка ВІА Гри Альбіна Джанабаєва пожартувала на новому відео з чоловіком і новонародженою дочкою

Відповідні кадри артистка виклала на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На відео 42-річна Джанабаєва розповіла, що зовсім недавно Валерій Меладзе отримав одну з головних нагород «Легенда російського шоубізнесу».

"Завжди було цікаво, як живуть легенди, куди вони ходять, що вони бачать, що вони думають», - розмірковує колишня ВІА Гра.

Після цього вона наводить камеру на свого чоловіка Валерія Меладзе, який тримає новонароджену дочку Агату.

"Годувати, коли будемо дитину?",- запитує стурбований батько.

У коментарях її родині залишили багато компліментів.

"Як мило🤗 😍 😍 😍 і правильно! Справжній ТАТО молодець☺ гарних вихідних Вам Альбіна. Любимо і сумуємо 🙌 🙌 🙌 ❤ ❤",

"Кльові які 😂❤️❤️❤ ️ ❤ ️ любові вам , щастя, здоров'я, вам і діткам!😍",

"Легендарний батько", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що зіркове подружжя частенько показують шанувальникам кадри, як їм живеться після народження дочки. При цьому артисти не боятися демонструвати себе втомленими і закатованими.

Так, Джанабаєва і Валерій Меладзе засвітилися з чорними колами під очима. Зірки вирішили пожартувати над своїми регулярними недосипами.

Нагадаємо, що 42-річна екс-ВІА Гра Джанабаєва зворушила знімком з Меладзе і новонародженою донькою: «перші прогулянки».

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