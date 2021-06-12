Артистка каже, що планувала зустріч давно

Українська співачка SLAVIA показала, як проходить її реабілітація після розлучення з чоловіком

Так, артистка вирішила влаштувати дельфінотерапію і відправилася в дельфінарій, щоб поплавати в басейні з цими розумними тваринами.

Відповідний відеозапис вона оприлюднила на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Ярослава Хома (справжнє ім'я співачки) зізналася, що останнім часом з нею багато відбувається вперше в житті і зустріч з дельфінами вона планувала давно.

"Милі, грайливі, інтелектуальні ... Дельфіни одні з найулюбленіших тварин людини. Вони дуже розумні, з веселим і доброзичливим характером. Дельфіни це не риби, а Ссавці, тварини. Тільки формою тіла і тим, що живуть у воді вони нагадують риб», - зазначила вона.

Дівчина поділилася цікавими подробицями, повідомивши, що дельфіни народжують дитинчат, а не відкладають ікру, як риба. Дельфіни можуть довго перебувати під водою, але все ж вони вимагають повітря. Деякі види дельфінів можуть затримувати дихання 30 хв. У роті дельфіна до 200 зубів. Дельфіни впізнають себе в дзеркалі, і з цікавістю дивляться телевізор.

"Спілкування з дельфінами дарує багато позитивних емоцій. Дельфіни дарують людям безмежну любов і користь. Ви вірите в терапію дельфінами?",- звернулася вона до фанатів.

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