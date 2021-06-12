Ведуча Леся Нікітюк розпереживалася не на жарт, попросивши у шанувальників поради

Як відомо, днями хакери зламали офіційну Instagram-сторінку 33-річної зірки (а на неї підписано майже 4 млн. осіб) та опублікували її інтимне фото й листування зі знаменитостями. Через деякий час Нікітюк повернула собі свій мікроблог. Але історія отримала несподіване продовження.

Про це Леся розповіла в своїх нових "сторіз", передає Politeka.net.

Так, дівчина похвалилася шикарним букетом з кремово-рожевих квітів, розміри якого вражають - не вміщався в кадр. Ведуча припустила, що цей презент від зломщика.

"Прислали букетище - виглядає, як вибачення. Можливо, навіть за той самий злом сторінки... Боже, у мене немає такої вази, куди б влізло стільки квітів. Я поставила у відро для шампанського", - повідомила вона.

Також Лесі знадобилася порада шанувальників.

"Ну що, прощати чи не прощати, дівчата?", - запитала вона, відкривши голосування. І, отримавши 61% негативних відповідей, додала: "А я і не збиралася😈".

Раніше ми розповідали, як Нікітюк "зійшла з розуму" після злому її сторінки. Лесі прийшла посилка з футляром для телефону, який вона поспішила начепити на мобілку й тут же стала з силою бити нею об стіл.

"Це Леся Іванівна не збожеволіла, якщо що 😂 все нормально, просто я в шоці, що таке буває, коли ти його б'єш, і він не б'ється, і я не про колишнього 😅", - пояснила ведуча.

"У мене зазвичай падає з дивана на килим і вже вщент😂 😂 😂", "Так, мені терміново потрібен валідол😢", "хвилина позитиву. Спасибі🔥 🔥 😍", "дай мені я покажу як розбити його)", "ох, розійшлася так розійшлася з киданням телефону)))) 😂", - коментували в Мережі.

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".