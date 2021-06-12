Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", зняла на відео, як можна перетворитися до невпізнання

Відома телеведуча в топіку і лосинах устрила "танець перевтілення", показуючи, як можна бути привабливою відразу в двох протилежних образах. Спочатку Марія показала класичний спортивний лук, чим підкреслила привабливу фігуру і засвітила розкішний прес

А після цього телеведуча заінтригувала образом в бежевій сукні з чорним оригінальним принтом і сітчастою тканиною зверху. Двошаровий наряд продемонстрував ноги зірки ідеальним чином, а ось її блискучі локони виглядали особливо привабливо розпущеними.

"No sports, no party✌ 🏻" - пише Марія.

Ось що відповідають в мережі:

"Якщо ти так будеш битися з усіма, в світі закінчиться війна👏 😂; який животик😍; Маша, а як часто ви займаєтеся спортом? У вас шикарна фігура 👏 Браво!!!; Яке шикарне плаття 😍; яка стройняшка😍; Машенька, цей прес прекрасний; уявляю скільки коштує роботи за цим пресом 🔥; Ну ось... ти худіше навіть мене 😕; Королева, красуня Марія😍; шикарне перевтілення».

Раніше телеведуча розповіла про правила збереження гарної фігури. Так, телеведуча снідає і обідає дуже щільно, таким чином ввечері можна собі дозволити щось легке. На думку Маші, до третьої години сповільнюються вуглеводні процеси, а люди наїдаються ввечері тільки тому, що вранці могли випити чашечку кави, наприклад, або обід пропустили.

Зірка зізнається, що сама неправильно харчувалася багато років, але потім змінила культуру харчування.

До слова, Єфросиніна неодноразово розповідала, що в 18 років вона була повною, а під час роботи на шоу "Підйом" її вага дійшла до максимальної позначки – 86 кг.

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