Український комік і актор "Квартал 95" Юрій Ткач поділився новим знімком

Як передає Politeka.net, артист опублікував фото на своїй сторінці в Instagram.

"Згорів на роботі", - підписав знімок артист.

Юрій Ткач тримає над собою парасольку при цьому на його обличчя і руку падає рожеве світло, надаючи шкірі своєрідний відтінок.

Судячи з геотегу, знімок зроблений в готелі в Підгородньому в Дніпропетровській області.

Користувачі Мережі засипали артиста компліментами. Також у коментарях зазначили, що артист помітно схуд. При цьому деяких шанувальників артиста це, схоже, стривожило. У той же час інші захоплюються актором.

"Класний», «вогонь», «як добре виглядаєш», «Ну ти, як завжди, супер", " Юрчик, ну ти красень. Всі дівчата твої», «Юра ви супер, але схудли», «ефектно», «чоловік вамп», «Юрчик, стрункий, як огірочок», "красень-позитивчик", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач поділився знімком зі зйомок. Зараз комік багато часу проводить на зйомках в різних проектах. На свіжому фото актор сидів на вході в свій вагончик, скрививши гримасу. За це Ткача і люблять шанувальники. Він не боїться бути смішним.

"Майстер геніальної фотографії", - підписав він фото.

Нагадаємо, що Юрія Ткача "запакували" в поліцейську машину разом з колегою:" нас підставили!".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" заявив про своє жорстке рішення, несподіване відео:" буду відкривати...".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" засвітився з двома красунями в кабріолеті:"дружину відправив на море".