Телеведуча і блогер Леся Нікітюк пдоелилась яскравим кадром на тлі квітів, але засвітила зайве

Леся Нікітюк звикла бути в центрі уваги, тому з властивим їй почуттям гумору вона не боїться показати і не зовсім вдалі образи. На своїй сторінці Леся нерідко викладає кадри, які можуть викликати подив у аудиторії або навіть збентеження, адже зірка з легкістю демонструє фігуру в бікіні.

При цьому любить Нікітюк і пожартувати над самою собою. Цього разу зірка позувала в рожевій спідниці і простий білій майці на тлі яскраво-рожевих квітів, що розпустилися. При цьому сама Леся помітила: дещо на цьому кадрі псує весь вигляд (погляд Лесі вийшов змазаним, що і насмішило мережу).

"Ось все було б красиво на цій фотографії, якби не одне «але»», - заявила Нікітюк.

Ось як реагують шанувальники:

"П'ята гортензія не розцвіла?; Ще більше філерів, чого б і немає😂 🔥; та все нормально🔥; ти сама прекрасна Гортензія😍; То вже заінтригувала 😂 де ті але?; Леся, вас бджоли покусали?; Леся, не спи❤️; Божечки і це Леді😍; Та все круто, Леся прекрасна😍"»

Нагадаємо, раніше невідомі зламали сторінку Никитюк в Instagram, на яку підписано майже 4 мільйони осіб. Шахраї опублікували кілька постів від імені Нікітюк, почавши з погроз.

Також вони встигли опублікувати особисте фото телеведучої, на якому вона позувала в нижній білизні. Судячи з усього, це фото Нікітюк відправляла комусь в особистих повідомленнях.

"На побачення підемо?",- підписали хакери фото з артисткою.

Нагадаємо, що Нікітюк з весільним манікюром розповіла про пограбування: "все золото, що було...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк з "салом на животі" вибухнула емоціями через стереотипи про фігуру: «до біса це все».

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