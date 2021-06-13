12 червня, на СТБ відбулася прем'єра кулінарного шоу МастерШеф. Селебріті

Як повідомляє Politeka.net, у першому випуску проекту в кулінарній битві зійшлися: у команді червоних - Оля Полякова, Аліна Гросу, TAYANNA і Надія Мейхер, Ольга Цибульська, Даша Астаф'єва в команді синіх.

Першу срібну сковороду на МастерШеф. Селебріті виграли Оля Полякова, Аліна Гросу і TAYANNA, про що Аліна Гросу повідомила у своєму Instagram.

"Вчора була прем'єра зоряного МастерШеф. Зустрічайте команду переможців. Хто дивився?) ", - поцікавилася Гросу у користувачів мережі.

Так, учасникам потрібно було позмагатися у трьох конкурсах, і команда з найбільшою кількістю балів отримувала срібну сковорідку. Оля Полякова, Аліна Гросу і TAYANNA приготували різотто з грибами, яловичину з брокколі в часниковому соусі і борщ. Страви вразили Ектора Хіменоса-Браво і в підсумку команда червоних стала переможцями випуску.

На фото Гросу показала кожного з "кухарів" на зйомках проекту. Співачки позують в однакових червоних фартухах і щасливо дивляться на камеру.

Користувачі Мережі привітали переможців і залишили хвалебні коментарі для них: "Класнючі", "ти найкраща", "ще не дивилася, але дуже хочу приємного бонусу", "трохи за Вас було прикро, Полякова ставилася як до дівчинки на побігеньках".

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