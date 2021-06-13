Відома українська фітнес-тренер і зірка " Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала чарівне фото і розповіла про свою роботу
Як повідомляє Politeka.net, популярна фітнес-тренер і зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним фото в розділі сторіс, на якому вперше показала свого чоловіка Олександра, з яким живе в цивільному шлюбі. Вони разом зібралися на захід. На фото Аніта в красивій коктейльній сукні оливкового кольору, а її чоловік ніжно косається губами волосся Аніти, не показуючи обличчя. Чоловік в стильному діловому костюмі глибокого синього кольору і в білій сорочці. Пара зробила селфі в дзеркалі перед виходом.
У підписі до фотографії Луценко написала: "готові!".
Нещодавно в програмі" Світське життя " Аніта згадала, що у них з Олександром справа поки не дійшла до РАГСу, але вони створили фактичну сім'ю і виховують п'ятирічну дочку Мію.
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Про Олександра відомо небагато. Він ніяк не пов'язаний з шоу-бізнесом, але давно дружить з героєм шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія. На запрошення Іраклі, Аніта з коханим зараз відпочивають у Грузії.
Олександр не любить публічності, і Аніта поважає це рішення, а тому не зловживає фотографіями партнера в соцмережах і не показує його обличчя.
"Він не хоче. Йому це не подобається",-пояснила фітнес-тренерка.
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