Відомий фотограф і суддя "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала, як її порадував Юрій Горбунов
Фешн-фотографка і суддя шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
українські зірки: співачки Слава Камінська і Даша Астаф'єва, зірковий фотограф Соня Плакидюк, а також вагітна телеведуча Катя Осадча і Юрій Горбунов зібралися в турецькому Бодрумі на вечірці, де 8 червня відбувся виступ українського виконавця Івана Нави.
Зірки весело проводили час на заході. При цьому Юрій Горбунов взявся сфотографувати Соню.
"Юра фотографує Соню, як вона тримає сонечко в руці. І Соня задоволена, що найдивніше», - прокоментувала те, що відбувається Осадча, показавши «бекстейдж».
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"Це моє найкраще фото", - відреагувала Плакидюк, побачивши результат.
Пізніше Соня показала фото на своїй сторінці в Instagram.
"Провела обряд посвячення в проф фотографи @gorbunovyuriy 🌅 😅 завжди мріяла про таку фотку, Юра!"- написала вона.
Схоже, фото сподобалося і фоловерам Плакидюк.
"Ви така красива, Сонечка! Як же хочеться вас побачити! У житті ви напевно ще шикарніше!", "Яка красуня", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Плакидюк із "Супер топ-модель по-українськи" підкорила новим образом і одкровенням.
А ще Politeka писала, що Соня Плакидюк з відкритим декольте прогулялася по Києву.
Також Politeka писала, що фотограф Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" влаштувала урок бездоганного макіяжу.