Артист з "Дизель шоу" і відомий КВК-щик Сергій Писаренко показав себе в несподіваному вигляді з Євгеном Нікішиним

Російська знаменитість розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Так, артист з Росії, який останнім часом є частиною команди "Дизель шоу" показав себе разом з колегою Нікішиним з замурзаними обличчями, як після вибуху. Він вирішив звернутися до шанувальників, щоб заінтригувати. Артист пояснив свій замурзаний вигляд, що невдало відкрили партію феєрверків.

"Конфіскували партію феєрверків..... не вдало відкрили!!!",- написав актор.

Фоловери вже активно коментують. Деякі жартують, що вони обнюхували фотороботи, а деяким сподобався жарт з феєрверками.

Інші і зовсім переконані, що проблемма в тому, що феєрверки були китайськими.

"Знову обнюхували фотороботи?",

"На Трьох ?",

"СИМПАТЯГА �🔗🡍�",

"Так Китайські ж😂",

"😂Классс", - висловилися в мережі.

Так, артист з Росії, який останнім часом є частиною команди "Дизель шоу" приміряв на собі вуса.

Нещодавно Писаренко запостив фото з вусами і без них, він вирішив звернутися до шанувальників, щоб дізнатися їхню думку щодо своєї зовнішності, адже як виявилося, артист не може до кінця визначитися.

"Так і не можу визначитися..... краще з вусами ? Або краще без вусів?",- запитав він у фанатів.

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