Артист з "Дизель шоу" і відомий КВК-щик Сергій Писаренко показав себе в несподіваному вигляді з Євгеном Нікішиним
Російська знаменитість розмістив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Так, артист з Росії, який останнім часом є частиною команди "Дизель шоу" показав себе разом з колегою Нікішиним з замурзаними обличчями, як після вибуху. Він вирішив звернутися до шанувальників, щоб заінтригувати. Артист пояснив свій замурзаний вигляд, що невдало відкрили партію феєрверків.
"Конфіскували партію феєрверків..... не вдало відкрили!!!",- написав актор.
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Фоловери вже активно коментують. Деякі жартують, що вони обнюхували фотороботи, а деяким сподобався жарт з феєрверками.
Інші і зовсім переконані, що проблемма в тому, що феєрверки були китайськими.
"Знову обнюхували фотороботи?",
"На Трьох ?",
"СИМПАТЯГА �🔗�",
"Так Китайські ж😂",
"😂Классс", - висловилися в мережі.
Так, артист з Росії, який останнім часом є частиною команди "Дизель шоу" приміряв на собі вуса.
Нещодавно Писаренко запостив фото з вусами і без них, він вирішив звернутися до шанувальників, щоб дізнатися їхню думку щодо своєї зовнішності, адже як виявилося, артист не може до кінця визначитися.
"Так і не можу визначитися..... краще з вусами ? Або краще без вусів?",- запитав він у фанатів.
Нагадаємо, що зірка " Дизель шоу "Писаренко вжився в роль алкоголіка, здивувавши зовнішнім виглядом:" Три дні тому...".
Як повідомляла Politeka, зірка " Дизель шоу "Писаренко, який покинув Україну, вразив новим фото:"пішки через кордони".
Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу «Писаренко поруч з Нікішиним засвітив пікантний момент:»Сезон весіль почався".