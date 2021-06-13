Співачка Настя Приходько набралася сміливості і розкрилася з нового боку

34-річна зірка, яка приховувала свою третю вагітність і народження сина, продовжує дивувати шанувальників несподіваними одкровеннями.

У наступному пості Приходько розповіла про те, що у її дітей неділя - дуже важливий день, вони беруть участь у модному показі Ukrainian Fashion Kids, передає Politeka.net. Зірка наносячи макіяж у смішній пов'язці Міккі мауса, розповіла, що збирається на світський захід.

"Про російські" метастази"", - зірка здивувала визнанням.

"Боже, я побачила новини. У МХАТі була прем'єра, де грала роль Олга Бузова. Ви знаєте, я знайшла всьому цьому назву. Ось цим ось всім Моргенштернами, Бузовим, Мілохіним - це метастази. Отак. До чого вони не торкаються-заражено. І почався відлік знищення", - заявила Приходько.

За словами зірки, почалася точна неповернення. Проаналізувавши ситуацію, Приходько вирішила, що в усьому винна стара гвардія - Кіркорови, Баскови.

"У всьому винна стара гвардія-Кіркорови, Баскови. Коли брати нічим... Всі ці "колір настрою синій", "Ібіца" - це просто треш, ось. Коли люди похилого віку себе так ведуть. Треба віддавати повагу своїй професії. Це таргеді, що Бузова грає в МХАТі. Все нове покоління я буду називати метастази", - додала артистка.

Користувачі кинулися обговорювати новий пост Насті:

"😂класное назва-метастази, дуже точніше", " Настя😂.....метостазы...аааа....треш!❤ ️ ", "Ось, ну дуууже приємно чути що людина не втратила себе заради хайпа !Скоро всім це набридне і думаю я що з'явиться новий потік музики))) дуже чекаю "змін"❤️🔥".

Раніше Настя ділилася у своєму мікроблозі в Instagram 13-ма фактами з особистого життя, про які фанати "точно не знали", обмовившись, що три з них - невірні. Таким чином, співачка вирішила перевірити інтуїцію своїх передплатників.

Нагадавши, Настя Приходько зізналася, чому їй довелося приховувати третю вагітність: "я постійно плакала"

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

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