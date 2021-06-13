Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, якій виповнилося 27 років показала, як відзначила свій день народження

Як повідомляє Politeka.net, Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, стала не тільки благовірною музиканта, але і його концертним директором. Дівчина вже встигла завагітніти від 55-ленего чоловіка, і тепер часто розповідає в соцмережі Instagram про те, як проходять її будні в очікуванні сина. Так, нещодавно Катя виклала в соцмережі яскраві кадри зі святкування свого дня народження - їй виповнилося 27 років. Цікаво, що з дня на день дівчина вже повинна народити, оскільки перебуває на 40-му тижні вагітності.

На свіжих фото і відео Катерина зняла себе в дзеркало в ресторані, де проходить святкування. Для вечірки вона вибрала довге яскраве плаття просторого крою, яке не приховує величезний живіт перед пологами. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і задоволений вигляд.

У підписі до публікації Репяхова написала: "27. Максимально опухла і максимально щаслива! У мене найкращий чоловік, мама, друзі і життя. А ще мене чекає найбільша подія в моєму житті. Мій Мишко! Величезне спасибі всім за привітання".

Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію Каті, засинаючи її привітаннями в коментарях. "З Днем Народження! Виконання всіх бажань", "Щиро вітаю і бажаю всього самого найкращого", "Катюша, вітаю! Легких пологів! Всі чекаємо щасливі сторіс з поповненням", "Вітаю. Будь щаслива", - пишуть в коментарях.

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