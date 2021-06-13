Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками " Катерина Кухар показала, який подарунок зробили її чоловікові Олександру Стоянову

Як передає Politeka.net, артистка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз. У ньому Кухар розповіла про те, що не знає, як реагувати на подарунок, який зробили її чоловікові. Балерина показала гарний букет з асорті білих квітів, який стояв в акуратній вазі на столі. Знаменитість запропонувала українцям проголосувати, чи варто їй хвилюватися, або ж розслабитися.

"Приходжу додому, а тут моєму чоловікові подарували ось такий букет. Як думаєте, хвилюватися чи ні?",- сказала балерина.

Варто відзначити, що 85% користувачів проголосували за те, що Кухар треба розслабитися, а решта 15% порадили хвилюватися. Балерина так і не сказала, хто подарував Стоянову букет.

Нагадаємо, Кухар нещодавно показала фото в обіймах чоловіка. На знімку Катя приобняла Олександра, а він ніжно дивиться на неї. Стильний образ балерина доповнила еффектним макіяжем. На ній темне плаття, а Стоянов в білій сорочці.

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