Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін показав ніжне фото з вагітною дружиною і друзями

Як повідомляє Politeka.net, колишній учасник романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін, який після проекту одружився на Даші Квітковій, зараз разом з коханою в очікуванні дива. Не так давно пара в своїх соцмережах повідомила про вагітність і тепер разом з шанувальниками очікують появи маленького дива.

Нещодавно у своєму Instagram екс-холостяк опублікував яскраві кадри з дружиною і друзями, які вирішили зробити сюрприз молодій парі в очікуванні дитини. На знімках Микита і Даша виглядають неймовірно щасливими, як і їхні друзі, які влаштували справжню вечірку. На одному з фото закохані зображені удвох, вони стоять на галявині і мило позую фотографу: Микита з квітами, а Даша з милим дитячим подаруночком в руці.

У підписі до фотографій Добринін розповів про свято, яке потроїли їхні гості. "Знаю, на мене підписано багато батьків, і ви, напевно, погодитеся, як же круто, що придумали всі ці свята перед поповненням в сім'ї. Вчора друзі вирішили влаштувати нам сюрприз і викликали на наш же бейбі шауер (день, коли парочку задаровують потрібними подарунками, напередодні народження малюка). Розподіляли обов'язки, робили ставки, якого числа народиться наш малюк, 9, 10-го, а може 13-го липня", - розповів екс-холостяк.

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