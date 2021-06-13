Хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма показав, як проведе свій вечір
Як пише Politeka.net, 38-річний хореограф нещодавно повернувся з подорожі Західною Україною, де він відпочивав разом з родиною. Він відразу повернувся до роботи, адже задіяний у багатьох проектах на телебаченні.
На свіжому фото, яке Яма опублікував у себе в Instagram, він позував у студії «1+1». На шоумені була патріотична футболка в кольорах українського прапора. Яма дивився в кадр із закликаючим поглядом.
"Вболіваємо разом", - підписав фото артист, нагадавши таким чином, що ввечері збірна України гратиме зі збірною Нідерландів.
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У коментарях шанувальники зірки залишили масу відгуків. Вони зазначили, що теж будуть дивитися матч разом з усіма українськими вболівальниками.
"Україна виграє сьогодні", "Сподіваємося на гідну гру", "Само собою будемо", "Обов'язково, Вболіваємо разом", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Влад Яма провів міні-ексурсію по своїх хоромам, в яких оселився в Кам'янець-Подільському. Хореограф показав, як живе, коли подорожує з родиною Україною.
"Ось це прийом", - підписав фото артист.
Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною влаштували переполох посеред Карпат: "Телички в захваті...".
Також Politeka писала, що дружина Влада Ями розпласталася на вершині скелі, приголомшивши зізнанням: "закрутилася голова, тому що...".
А ще Politeka повідомляла, що дружина Ями з "Танців з зірками" похвалилася підростаючим сином в ефектному костюмі:"вже всі дівчата закохані".