Український ведучий з тревел-шоу» Світ навиворіт " Дмитро Комаров несподівано звернувся до глядачів

Як передає Politeka.net, публікацію Комаров розмітив у себе в Instagram у неділю, 13 червня. Так, популярний мандрівник поцікавився, чи сподобався його шанувальникам випуск з Карпат. Комаров розповів, де жив у Карпатах і про смачну грибну юшку в його житті.

"Як вам випуск з Карпат? Трохи закадрових моментів)) " Здрастуйте, я Діма Комаров, мені вас порадили, як гіда у Верховині. Можете допомогти на зйомках-машину знайти, контакти людей?",- так відбулася моя перша телефонна розмова з героєм сьогоднішньої програми. Тоді я ще не знав, що він відомий грибник, а просто шукав місцевого гіда. Нетипово для гіда Юра відмовився розмовляти про гонорар і сказав, що все зробить. Без конкретики. "Приїжджайте, розберемося", - відповідь на всі питання)) враховуючи досвід інших країн, мене це оч насторожило. Ну, думаю, навіть якщо нічого не організовує-розберуся на місці сам. Я помилявся. Юра з друзями все організував і зустрів нас цілим асортиментом страв на основі грибів: юшкою, баношем і навіть грибним «сашимі» - сирими грибами з сіллю. Так я дізнався, що гриби – справа його життя, у нього є музей. Так в нашій програмі несподівано з'явився сюжет про грибну юшку, смачніше якої я в житті не їв", - написав ведучий.

Комаров зізнався, що практично в кожній експедиції він знаходить якщо не друзів, то приятелів, з якими потім підтримує відносини.

"Ви часто запитуєте, чи підтримую я відносини з героями програм. Так, практично в кожній експедиції я знаходжу якщо не друзів, то приятелів, з якими потім підтримую відносини. Після зйомок Карпат я встиг пару раз приїхати до Юри у Верховину на вихідні, ми ходили за грибами. Відмінно перезавантажує мозок, ідеальний спосіб провести час! Ці білі гриби я досі іноді готую вдома зі сметаною, саме їх я брав в Пакистан і готував разом з племенем калаші. Коли я в цьому році приїжджав в Карпати з колегами-журналістами презентувати сезон про Україну, то жив вже не в готелі, а в маленькому Юриному «інста-будинку», як ми прозвали його з колегами за панорамні вікна, що виходять на Чорногірський хребет. Це відповідь на питання, чи підтримую я відносини з героями програм:) саме випадкові знайомства в моєму житті зазвичай - найцікавіші і важливі. Ті, в яких спочатку сумніваєшся. Часто випадкова зустріч повністю змінює хід зйомок, експедиції, і навіть подій в житті. "Цього не повинно було бути", - розумієш ти потім, і радієш, що все сталося саме так)) життя розумніше нас, і все не випадково. Вірите в такий принцип?" ,- зазначив Дмитро Комаров.

Мандрівник додав, що бринза в Пакистані теж була з сьогоднішнього випуску про гуцульську сироварню.

Нагадавши, Комаров з "Світ навиворіт" показав, з ким проводить час, далеко від молодої дружини.

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