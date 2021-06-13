Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала підтягнуту фігуру в стильному бікіні

Надя намагається постійно перебувати в ідеальній формі і їй це добре вдається. У себе на сторінці в Instagram дівчина нещодавно показала, як проводить вільний час разом з подружками і чоловіком.

На найперших Сторі зірка також продемонструвала фігуру в простому купальнику, проте дуже вдало акцентував увагу на витончених формах зірки. При зрості 170 см важить співачка 55-56 кілограм, про що сама не раз говорила. Надя також не раз помічала, що дієт вона не любить, їй просто пощастило бути худою.

Проте, це не означає, що харчується Дорофєєва без обмежень. Щоб мати такі форми і хорошу шкіру, дівчина намагається дотримуватися здорового способу життя, тому не курить і не вживає алкоголь, їсть здорову, корисну їжу і абсолютно виключила вживання фастфуду.

Як можна помітити, знаменитості люблять часто проводити час на терасі свого будинку під Києвом. Володимир Дантес постійно показує забавні відео з їх особистого басейну.

Також Надя Дорофєєва показала свій ранок на лежаку біля будинку.

Зірка навіть не напружилася, щоб одягнутися, прилягла собі на лежак прямо в маленьких чорних трусах і в короткому сірому ТОПі. На голову Надя одягла чорну панаму під колір трусів, лежала і дивилася в телефон.

Надя також продемонструвала шикарний лук дня - в спідниці-плісе і в Коті на одне плече кольору айворі. Образ доповнила стильною чорною сумочкою.

Нагадавши, Надя Дорофєєва покрилася червоними плямами, розкривши їх причину: "завжди такі, коли я...".

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився на зйомках, збентеживши новим кадром: "боляче дивитися".

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