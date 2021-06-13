Молодший син популярної української співачки Ірини Білик розповів про свої улюблені іграшки

Як пише Politeka.net, 51-річна Білик виховує двох синів. Її старшій дитині, яку вона народила від моделі Гліба Оверчука, вже 21 рік. Другого сина співачці народила сурогатна мати. Його батьком є популярний російський фотограф і шоумен Аслан Ахмадов. Нещодавно Білик заявила, що вони з Ахмадовим розлучаються через п'ять років шлюбу.

Відомо, що п'ятирічний Табриз Ахмадов залишився жити з мамою в Києві. Артистка завела йому Instagram, де публікує його фото. Вже з малих років співачка намагається зробити з сина публічну особистість. Він бере участь у фотосесіях і знімається для обкладинок журналів разом з мамою.

На свіжому фото Табриз позував в магазині іграшок. Він показав, які іграшки йому подобаються найбільше.

"Збираю тоботов. А які у вас улюблені іграшки?",- підписав хлопчик фото.

Крім цього, малюк влаштував переполох в магазині іграшок, врізавшись в коробки.

Раніше ми писали, що Білик красиво привітала з днем народження свою музичну хрещену дочку Аліну Гросу.

"Мила Аліночка, ти прекрасна квіточка і добра душа!!! Квітни на радість нам. Люби і отримуй найтепліші промені від цього прекрасного почуття. Пиши нові пісні. Я тебе люблю", - написала Білик.

Нагадаємо, що молодший син спантеличив Ірину Білик несподіваною новиною: "і що тепер робити будемо?".

Також Politeka писала, що 51-річна Білик похвалилася підрослими красенями-синами перед розлученням:"краще мами в світі немає".

А ще Politeka повідомляла, що Ірина Білик, оголосивши про розлучення, показала своїх головних чоловіків:"у мене випав зуб".