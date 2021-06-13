Володимир Дантес показав знімки, як вони з Надей Дорофєєвої проводять свою неділю

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, тренер "Ліги сміху" і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес часто радує публіку яскравими і кумедними публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу Вова похвалився в соцмережі, як легко і невимушено проводять з Надею вихідні з келихами в руках.

На новому знімку Вова зображений поруч з коханою дружиною Надею. Перед камерою він з'явився в червоних шортах і сірій футболці. А Надя поруч з ним в красивому купальнику небесного кольору, зверху накинула темно сіру сорочку через холод. У підписі до фотографії Дантес розповів, що цієї неділі у них видалося купа вільного часу.

"Спонтанний вихідний-рідкість. Ми не знали куди подіти вільний час. Ми їли, танцювали, приїхала команда Наді Дорофєєвої. Подивилися на годинник-пройшло тільки 3 години)) значить саме час по другому колу пити і їсти😂 😂 😂", - похвалився Дантес.

Користувачі тут же почали активно обговорювати знімки Вови і Наді, деякі відзначили, що вони дуже красива пара. "Класні ж😍", " ідеально😍 💔", "Краса", "Надія Володимирівна, і Володимир Дантес Ну ви крашііі 😍 😍 ", "Які ж ви милі😍 🔥❤️", "кайф"," все найкраще відбувається спонтанно 🤗 🙂 Класні ви😘", - пишуть в коментарях до фото Дантеса.

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