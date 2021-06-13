Американська телезірка Кім Кардашьян вразила магічним образом у новій фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка і світська левиця Кім Кардашьян, яка нещодавно розвезлася з популярним репером Каньє Вестом, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу епатажна зірка поділилася з шанувальниками результатами дивовижної фотосесії, в якій вона з'явилася в досить провокаційному образі.

На нових знімках безсоромна Кім позує в тьмяній зеленій кімнаті з цікавою ліжком. Перед камерою красуня з'явилася в стильному зеленому костюмі, під піджаком якого видно хитромудрий корсет, який підкреслює фігуру і пишне декольте. Доповнюють цей образ об'ємна кучерява зачіска, яскравий макіяж і оригінальний манікюр з покрученими нігтями.

У підписі до фотографій Кардашьян написала: "Lucky". А користувачі почали активно обговорювати знімки, засинаючи зірку компліментами і захопленими коментарями. "Цей образ такий хороший", "Вау, в центрі уваги позитивні флюїди, так!", "Красиво дуже", "Така приваблива", "Ти виглядаєш чудово", "Хороший вигляд, дорога", "Краса", "Люблю цей образ", "Красуня", "Люблю тебе", "Ти приголомшливо виглядаєш в цьому корсеті", - пишуть фанати.

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