Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", показала яскраві фото і звернулася до українців

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно телезірка побувала на відпочинку в Мексиці, де зустріла свій 42-й день народження, і часто показувала яскраві знімки. А цього разу вона виклала милі кадри, у підписі до яких звернулася до українців з важливим питанням.

На нових знімках Маша відображена на прогулянці, куди вийшла в цікавому образі. Як видно, зірка з'явилася перед камерою в яскравій зеленій блузі з строкатим візерунком, поверх якої накинула бордовий шкіряний піджак. її волосся розпущене і розпатлане вітром, на обличчі легкий макіяж з чорними стрілками, а у вухах милі сережки. Телеведуча склала губи в поцілунку, адже саме про це її питання.

У підписі до публікації Єфросиніна написала: "Так, а що у вас по поцілунках при зустрічі зі знайомими!? Воно якось до недавно сильно скоротилося, а зараз знову як ні в чому не бувало". Користувачі тут же почали активно коментувати публікацію Марії: "не любила це ніколи, через силу змушувала себе цілувати людей. Поцілунок - це тільки з чоловіком або рідними повинен бути", "Поки повітряні", "А ми перейшли на обійми", "Італійський - 3 рази в щоку, найпопулярніший", "Є таке", "Скоротилися і навіть дуже. Але машинально ще губи тягнуться до щік", "Шикарна красуня Маша", "Такий ритуал присутній в моєму житті. Але тільки з близькими друзями".

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