Зірка популярного турецького серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі вразила яскравим ретро-образом

Як пише Politeka.net, Мер'єм - актриса турецько-німецького походження, яка стала неймовірно відомою після ролі Роксолани в серіалі. З моменту її зйомок в серіалі пройшло вже багато років, проте шанувальники досі стежать за її кар'єрою і не втомлюються згадувати її персонажа під кожним фото в мережі.

мер'єм Узерлі, скрін

У свою чергу, Узерлі намагається радувати своїх шанувальників свіжими фото. Вона часто бере участь в професійних фотосесіях, приміряючи на себе різні образи. Цього разу красуня Мер'єм, яка зовсім недавно вдруге стала мамою, постала в яскравому ретро-образі. Вона приміряла квітчасту сорочку і яскраву жовту пов'язку на голову. Образ вийшов особливо вдалим завдяки надто яскравому макіяжу, який ідеально гармоніював з яскравим вбранням.

У коментарях актрисі залишили масу приємних слів і компліментів.

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"По натурі переможниця", «левиця», «Ти просто космос», «справжня зірка", "Дуже яскравий образ. Створений для тебе", "тобі так пасує жовтий колір", "Який розкішний костюм", "ти як хіпі", - пишуть користувачі Мережі.

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