Григорій Чапкіс - відомий хореограф, суддя "Танців з зірками" помер у Києві пізно ввечері 13 червня
Його син Грег Чапкіс розповів про причину смерті легендарного танцівника, передає ТСН.
"У 22 з невеликим... (настала смерть-Ред.). Ми все ще в шоці. Помер, бо старенький... 92 роки людині, все почало відмовляти... Він тримався добре. Він старенький, це муки", - сказав Грег Чапкіс.
Він зазначив, що планує прилетіти на похорон, проте їм з сім'єю ще належить визначитися з усіма деталями.
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Син Чапкіса також джобавіл, що в останні дні поруч з батьком була його дочка, сестра Грега, Лілія. Крім того, до останнього поруч з Чапкісом перебувала і дружина Міла.
"Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець", - сказав Грег Чапкіс.
Також Грег Чапкіс на своїй сторінці в Instagram показав їх з батьком танці в центрі Києва.
У мережі піднялася хвиля скорботи.
"Завжди в наших серцях", "світла пам'ять", "Царство Небесне", "дуже шкода 😢 все дитинство дивилася Танці з зірками", "Царство Небесне... велика втрата", "твій ритм завжди буде в наших серцях", "Царство Небесне Вам, Легенда", "шкода, як несподівано", "найбільша людина", "унікальна людина... світла пам'ять", "вічна пам'ять, царство Небесне, спокій душі", "Царство Небесне😢 😢, Григорій Миколайович, велика людина. Бог з вами❤❤ ❤ назавжди залишитеся в пам'яті", - пишуть українці.
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