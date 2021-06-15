Відома співачка Тіна Кароль з'явилася в красивій сукні на важливій події

Артистка відрізняється відмінним смаком стилю, передає Politeka.net. Фігурі Тіни Кароль можна позаздрити, і будь-який наряд на ній виглядає чудово.

Цього разу співачка вибрала незвичайну сукню золотистого кольору, яка блищала на світлі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Сукня була з довгими рукавами, його тканина підкреслила форми й тонку талію. Крій йшов навскоси, тому злегка оголилася одна сторона ніжок в босоніжках.

У такому образі Тіна з'явилася на весіллі, куди її запросили на виступ 12 червня. На кадрах співачка просто світилася від щастя.

Відео з виступом артистки розмістили в різних акаунтах, і вони швидко зібрали тисячі переглядів.

"А я вже грішною справою подумала, що відосів з учорашнього весілля вже не буде))) такі красотульки!😘 😘 😘 ", "Наша улюблена😍", " пісня звучить по-новому. Неначе Тіна змінила сенс пісні. Раніше співала зі сльозами і болем в душі, а зараз посміхається без червоної помади😍😍😍😍😍💜💜💜", "Тиночка -- як завжди, чудова", " Супер!!!", "Шикарна 🔥 Богиня❤️", "а я про все на світі з тобою забуваю"," щасливі гості на весіллі, слухати улюблену співачку Тіну", " Прекрасно співала ,прекрасно виглядала Тиночка ти краса!❤️🔥🔥👏👏👏💐💐🌹🌺🌺👍👍👌👌🌸🌸🥰", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кароль в короткому топіку і яскравій спідниці задала моду на літо: "бісити всіх".

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