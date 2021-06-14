Відомий хореограф, суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс пішов з життя, що потрясло весь український шоу-бізнес

Легендарний хореограф помер у віці 92 років 13 червня, повідомляє Politeka.net. Трагічна новина приголомшила весь шоу-бізнес.

Зокрема співачка Наталія Могилевська, не стримуючи сліз, висловила свої співчуття словами:

"Яка ж це втрата для всіх нас:(((

Ви були настільки сильним, ясним, палаючим... Спасибі за танець, спасибі за наше весілля, спасибі за приклад.

Прийміть мою подяку і захоплення навічно".

Телеведуча Леся Нікітюк написала, що всі будуть сумувати за хореографом:

"Світла пам'ять Григорій Миколайович... ми будемо всі сумувати за вами 🖤 Плачу (".

Телеведучий і актор Юрій Горбунов:

"Вічна пам'ять вам, Маестро! Важко без вас тепер уявити "Танці з зірками!!" Великий приклад для всіх, як треба любити професію, свою справу і життя !!".

Прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар:

"Вічна і світла пам'ять, Григорій Миколайович... Висловлюю свої співчуття родині та близьким! Нам буде вас не вистачати, маестро".

Співак Діма Монатік:

"Складно повірити... Сьогодні вночі не стало великої людини, яка своїм прикладом довела, що можна і потрібно жити, дихати танцями до самої останньої секунди... Щиро співчуваю всім рідним і близьким. Світла пам'ять, легендарний Григорій Миколайович Чапкіс😢... Дякую за все🙏 🏽 🙏 🏼 🙏 🏾".

Зазначимо, син Григорія Чапкіса, Грег Чапкіс, в інтерв'ю ТСН розповів причину смерті батька. За його словами, виною всьому став літній вік танцюриста.

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