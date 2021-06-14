Ведучому "Голосу країни" Славі Дьоміну, з яким встигла зблизитися співачка Тіна Кароль, дісталося від Андре Тана

Теле - і радіоведучий на Люкс ФМ Дьомін активно веде свою сторінку в Instagram. Він частенько з'являється в компанії українських зірок, зокрема Тіни Кароль.

Так, під час зйомок останнього сезону "Голосу країни" парочка безсоромно обіймалася, а одного разу Кароль і зовсім сіла Дьоміну на шию.

У своїх нових "сторіз" в Instagram ведучий "Голосу" показав бекстейдж популярного модного заходу, передає Politeka.net. За лаштунками Дьомін підійшов до дизайнера Андре Тану, і попросив, щоб той оцінив його лук.

Дьомін був у чорній футболці оверсайз, штанях і білих кросівках.

"Ну, слухай, бідненько, але чистенько. Мені подобається", - жартівливо сказав Андре Тан.

Але, схоже, така відповідь не дуже сподобався ведучому. Він навіть зобразив образу.

«Так. Все... " - відповів Слава і перестав знімати.

Зазначимо, раніше Андре Тан розкритикував Дьоміна, який одягнувся не по погоді. Дизайнеру не сподобалося, що приятель надів діряві шорти в дощ. При цьому він зробив комплімент футболці оверсайз. "А шортики я б спалив на багатті. Ще й з дірками, фу", - не втримався Андре Тан.

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