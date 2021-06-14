Ведучому "Голосу країни" Славі Дьоміну, з яким встигла зблизитися співачка Тіна Кароль, дісталося від Андре Тана
Теле - і радіоведучий на Люкс ФМ Дьомін активно веде свою сторінку в Instagram. Він частенько з'являється в компанії українських зірок, зокрема Тіни Кароль.
Так, під час зйомок останнього сезону "Голосу країни" парочка безсоромно обіймалася, а одного разу Кароль і зовсім сіла Дьоміну на шию.
72-річна Пугачова показала себе в сукні-міні і пошкодувала: «Що у бабусі з ногами?»
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
51-річна Лопес в крихітному топіку і червоних лосинах хвалилася пристрасною натурою: "Скільки темпераменту.."
Біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив…"
Тіло молодого українця знайшли за кордоном: "шукали 2 тижні"
У своїх нових "сторіз" в Instagram ведучий "Голосу" показав бекстейдж популярного модного заходу, передає Politeka.net. За лаштунками Дьомін підійшов до дизайнера Андре Тану, і попросив, щоб той оцінив його лук.
Дьомін був у чорній футболці оверсайз, штанях і білих кросівках.
"Ну, слухай, бідненько, але чистенько. Мені подобається", - жартівливо сказав Андре Тан.
Але, схоже, така відповідь не дуже сподобався ведучому. Він навіть зобразив образу.
«Так. Все... " - відповів Слава і перестав знімати.
Зазначимо, раніше Андре Тан розкритикував Дьоміна, який одягнувся не по погоді. Дизайнеру не сподобалося, що приятель надів діряві шорти в дощ. При цьому він зробив комплімент футболці оверсайз. "А шортики я б спалив на багатті. Ще й з дірками, фу", - не втримався Андре Тан.
Нагадаємо, "улюбленець" Тіни Кароль злився в романтичному Танці з екс-бойфрендом Андраде Ломакіним: "Серце горить..."
Як повідомляла Politeka, Слава Дьомін відшив відомого співака з непристойною пропозицією: "образився і..."
Також Politeka писала, що ведучий "Голосу країни" Дьомін показав сина на розкішному відпочинку: "вже помітили…"