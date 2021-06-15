Шоу "МастерШеф селебріті", в якому за перемогу борються українські зірки, розкритикували глядачі

Нова варіація популярного проекту, головним суддею якого є Ектор Хіменес Браво, вийшла на екрани зовсім недавно.

У першому випуску воювали команди зіркових блондинок і брюнеток. Оля Полякова, TAYANNA і Аліна Гросу наділи червоні Фартухи. За синю команду грали Даша Астаф'єва, Оля Цибульська та Надія Мейхер. Команди боролися за срібну сковороду.

Судячи з реакцій в мережі, багатьом глядачам такий варіант кулінарного шоу не сподобався.

"МастерШеф перетворюється на незрозуміло що. Вже цих зірок не знають де засвітити" « "як негарно себе Полякова веде, соромно просто" « " навіщо на стіл до Ектору лізти?", "О боже мій! Хто їх випустив», «краще вже дочекатися новий сезон, ніж дивитися це", " Еееемммм... Виявляється Полякова це ще не найгірший варіант... Я коли побачила Зіброва, Могилевську, Монро... офігела", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, у першому випуску " МастерШеф. Селебріті " у першому конкурсі зірки готували відоме італійське блюдо-різотто з грибами. Найкращу страву презентувала команда синіх. Вони отримали один бал. У другому конкурсі учасниці грали в кулінарний крокодил. Перемогла команда червоних. Вони отримали два бали. У третьому конкурсі команди мали приготувати однакову страву-борщ. Із завданням також краще впоралася команда червоних.

Таким чином, срібну сковороду виграли Оля Полякова, Аліна Гросу і TAYANNA.

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