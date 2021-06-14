Нещодавно дочка співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу відсвяткувала своє 10-річчя, на святі були присутні обоє батьків

Ані Лорак разом з бізнесменом Муратом Налчаджіоглу перебувала у відносинах більше 10 років, передає Politeka.net. Пара розлучилася в 2019 році. Причиною такого рішення Ані стала зрада чоловіка.

Нещодавно екс-подружжя з'явилося разом на вечірці Філіпа Кіркорова, викликавши чутки про своє приміряння. В цей же раз колишні возз'єдналося заради свята дочки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Ані Лорак з'явилася в жовтому ультраміні, яке підкреслило її ідеальну фігуру. Здається Лорак так причепурилася не тільки заради свята, але і для зустрічі екс-чоловіка.

Сімейні кадри зібрали десячткі тисяч переглядів і багато коммнетаріев.

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ СОНЕЧКА!!! Ось це свято, радість і батьки поруч!! Скільки емоцій, вражень, щастя, любові!! Слава БОГУ, все дуже👏 👏 👏 👏 чудово!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Як приємно що батьки поруч з донькою👏 👏 👏 👏 🔥", "як добре коли вся сім'я в зборі", "а яка дитина добра прям видно😍 😍 😍 😍", "Софіюшка! Дитина щастя", " не знаю чому, але, я рада, що сім'я возз'єдналася. Мені дуже подобається ця пара", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися у 2009 році, після цього у пари народилася дочка, хрещеним батьком якої став Філіп Кіркоров.

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