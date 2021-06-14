Ксенія Мішина з "Холостячки" відповіла на найцікавіші питання шанувальників про особисте життя і Еллерта

Зараз телеведуча перебуває на відпочинку разом з близькими і активно відновлює свої сили від емоційного вигорання. Оскільки зірка останні місяці працювала в завантаженому графіку, відпочинок між зйомками їй був просто необхідний.

Коли видалася вільна хвилина, зірка вирішила також відповісти на питання, що цікавлять шанувальників. Не обійшлося і без тем про особисте.

"Скільки вам було років, коли ви народили?» - запитують у Ксенії. «22 роки", - пише Ксенія, показуючи архівне фото сина.

"Саші подобається з тобою розділяти заняття йогою?", пишуть Ксенії, на що вона відповідає: «у нього немає вибору. Стояти на цвяхах йому теж подобається". Після цього зірка також написала, що любить чоловіка, спростовуючи чутки про їхні сварки.

Також зірка показала свій білосніжний ягуар, розповіла про емоційне вигорання і ставлення до цивільного шлюбу.

Мішина знайшла своє кохання на популярному проекті "Холостячка". Обранцем зірки став гуморист Олександр Еллерт. Після реаліті-шоу пара почала жити разом і тепер вони майже нерозлучні. Судячи з кадрів в соцмережах, закохані зараз відпочивають в Карпатах, звідки показують безліч фото, відео і сторіс в Instagram.

Так, днями Олександр Еллерт виклав у Мережу кумедні кадри, на яких показав перекошене обличчя Ксенії під час занять йогою. Тепер же гуморист виклав в сторіс чорно-білий знімок, на якому вони зображені з коханою вранці. На цьому кадрі фанати можуть побачити Мішину сонну, без макіяжу і фільтрів, тобто максимально природну.

Нагадавши, Еллерт і Ксенія Мішина влаштували собі романтику з "пледиком" посеред лісу: "Шкода борсучка".

Як повідомляла Politeka, Еллерт повідав про кардинальні зміни в житті після "Холостячки": "і це ти ще не одружився".

Також Politeka писала, Еллерт у відпустці посміявся над Ксенією Мішиною в ліжку, особисті кадри: "спізнюється".