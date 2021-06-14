Ведуча Леся Нікітюк у мікротопі й з валізою в руках збентежила новим постом

Як відомо, у Лесі пристрасть до подорожей, не дарма дівчина довгий час була ведучою тревел-програми "Орел і решка", що принесла їй славу. У себе в Instagram 33-річна зірка опублікувала свіже фото, знову з аеропорту, передає Politeka.net.

Цього разу поїздка Лесі була в межах нашої країни. Дівчина вирішила злітати до Західної України. Для польоту ведуча вибрала стильний і зручний наряд: чорний топік, білі спортивні штани та джинсову курточку, доповнивши лук "космічними" кросівками й сонцезахисними окулярами.

"Львів люблю ❤️❤️❤️ красиво, смачно, весело... ну і знамениті плантації кави😁", - зізналася вона в коханні містові.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Дійсно Львів найкращий, і ти Леся😍"

"Що це, реклама рваних штанів?"

"Дівчина моєї мрії 😁 😍 🤩"

"Леся - ви вогонь 😍"

"Кавоманам респект!!!! 👏 👏 👏Привіт, Львову!!!"

"Фігура топ 🔥 😍"

"Боже Львів😍 шалене місто❤️"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк після злому хакерами її сторінки в Instagram отримала розкішний подарунок - величезний букет квітів. Дівчина припустила, що це "вибачення" від зломщика.

"Прислали букетище - виглядає, як вибачення. Можливо, навіть за той самий злом сторінки... Боже, у мене немає такої вази, куди б влізло стільки квітів. Я поставила у відро для шампанського", - повідомила вона, попросивши поради у підписників - прощати або ні. Більшість вибрали другий варіант.