Ведуча Леся Нікітюк у мікротопі й з валізою в руках збентежила новим постом
Як відомо, у Лесі пристрасть до подорожей, не дарма дівчина довгий час була ведучою тревел-програми "Орел і решка", що принесла їй славу. У себе в Instagram 33-річна зірка опублікувала свіже фото, знову з аеропорту, передає Politeka.net.
Цього разу поїздка Лесі була в межах нашої країни. Дівчина вирішила злітати до Західної України. Для польоту ведуча вибрала стильний і зручний наряд: чорний топік, білі спортивні штани та джинсову курточку, доповнивши лук "космічними" кросівками й сонцезахисними окулярами.
"Львів люблю ❤️❤️❤️ красиво, смачно, весело... ну і знамениті плантації кави😁", - зізналася вона в коханні містові.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Дійсно Львів найкращий, і ти Леся😍"
"Що це, реклама рваних штанів?"
"Дівчина моєї мрії 😁 😍 🤩"
"Леся - ви вогонь 😍"
"Кавоманам респект!!!! 👏 👏 👏Привіт, Львову!!!"
"Фігура топ 🔥 😍"
"Боже Львів😍 шалене місто❤️"
Раніше ми повідомляли, Нікітюк після злому хакерами її сторінки в Instagram отримала розкішний подарунок - величезний букет квітів. Дівчина припустила, що це "вибачення" від зломщика.
"Прислали букетище - виглядає, як вибачення. Можливо, навіть за той самий злом сторінки... Боже, у мене немає такої вази, куди б влізло стільки квітів. Я поставила у відро для шампанського", - повідомила вона, попросивши поради у підписників - прощати або ні. Більшість вибрали другий варіант.
Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".
Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".
Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".