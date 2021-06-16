Українська актриса Анна Саліванчук відверто розповіла про жертви у своєму житті

35-річна дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова поділилася новим постом в Instagram, в якому розповіла про те, як щодня робить вибір у своєму житті. Про це пише Politeka.net.

"Щоранку у нас є вибір, як провести день. Погодьтеся, іноді так не хочеться нічого робити, але навіть це впливає на якість нашого життя. Тільки дисципліна і організованість є невід'ємною частиною успіху...Від цього, з одного боку, незначного рішення, глобально залежить якість нашого життя", - написала Саліванчук.

Вона додала, що сама регулярно робить вибір на користь роботи або більшого часу для догляду за собою замість того, щоб зайві півгодини поспати або відпочити вдома.

"Після безсонної ночі я роблю вибір на користь роботи, хоч завжди можу пошкодувати себе і залишитися вдома. Але я знаю, для чого ця "жертва"...відмовившись сто разів від комфорту, на сто перший я отримаю комфорт "Бізнес класу". Задумайтеся над цим", - поділилася одкровенням актриса.

Цей пост вона супроводила своїми новими знімками.

Варто відзначити, що нещодавно Саліванчук пережила серйозну операцію на хребті, випавши потім майже на місяць з соцмереж. Лікарі знайшли у актриси грижі в шийному відділі хребта. Зараз вона вже відновилася і повернулася до роботи.

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