Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес на сімейному святі не стала ховати почуття з Беном Аффлеком

Як пише Politeka.net, Аффлек і Лопес вирушили в Малібу, де святкували День народження сестри співачки. Цікаво, що пара була заручена 17 років тому, але тоді створити сім'ю зіркам не вдалося. Але нещодавно Бен розлучився з актрисою Аною де Армас, а Дженніфер пішла від Алекса Родрігеса, з яким була заручена.

На нових кадрах, які зробили папараці, можна помітити, як Лопес і Аффлек не приховують своїх почуттів - обіймаються і цілуються. Кадри відразу облетіли мережу і з'явилися у фан-групах актриси.

Фанати відразу почали активно ставити лайки і коментувати публікації:

"Мамма Мія", "Справжня любов завжди знаходить шлях"," Хай живе любов", " він виразно любов всього її життя! Як мило!", "Ви, хлопці, така мила пара", " продовжуй любити і об'єднуйся назавжди!".

Повідомлялося, що актриса і співачка Дженніфер Лопес під час фотосесії на пляжі не посоромилася показати фігуру.

У бежевому купальнику з вирізом на спині і бюсті Лопес виглядала максимально природно.

Нагадаємо, 51-річна Лопес ледь втиснулася в лосини, збентеживши розмірами "горіха" на прогулянці

Також Politeka писала, що 51-річна Лопес в крихітному топіку і червоних лосинах хвалилася пристрасною натурою

А ще Politeka повідомляла, що Лопес в" Невидимій " сукні здивувала розмірами поруч зі співачкою Леді Гагою



