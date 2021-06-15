Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес на сімейному святі не стала ховати почуття з Беном Аффлеком
Як пише Politeka.net, Аффлек і Лопес вирушили в Малібу, де святкували День народження сестри співачки. Цікаво, що пара була заручена 17 років тому, але тоді створити сім'ю зіркам не вдалося. Але нещодавно Бен розлучився з актрисою Аною де Армас, а Дженніфер пішла від Алекса Родрігеса, з яким була заручена.
На нових кадрах, які зробили папараці, можна помітити, як Лопес і Аффлек не приховують своїх почуттів - обіймаються і цілуються. Кадри відразу облетіли мережу і з'явилися у фан-групах актриси.
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Фанати відразу почали активно ставити лайки і коментувати публікації:
"Мамма Мія", "Справжня любов завжди знаходить шлях"," Хай живе любов", " він виразно любов всього її життя! Як мило!", "Ви, хлопці, така мила пара", " продовжуй любити і об'єднуйся назавжди!".
Повідомлялося, що актриса і співачка Дженніфер Лопес під час фотосесії на пляжі не посоромилася показати фігуру.
У бежевому купальнику з вирізом на спині і бюсті Лопес виглядала максимально природно.
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