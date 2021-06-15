Ведуча Леся Нікітюк, яка зараз подорожує, подарувала фанатам трохи "Орла і решки"

Так, 33-річна зірка разом зі своїм менеджером прилетіла до Львова. Дівчата вже встигли оселитися в готелі, і їм навіть "накрили поляну", за словами Лесі.

У своїх нових "сторіз" в Instagram блондинка детально показала свій незвичайний номер в готелі, передає Politeka.net. Химерний декор з позолотою і витіюватими візерунками наштовхнув Нікітюк на сарказм.

"Трохи "Орла і решки" вам... Мій номер виконаний в стилі епохи Відродження... Крісла королеви Вікторії, а ліжко, кажуть, тут ночував сам Людовик XIV. Ляпота!", - розповідає і показує на кадрах Леся.

А ось простора ванна кімната з душем і синім освітленням виглядала цілком сучасно.

"Ого-го!", - вигукнула Леся, коли побачила її.

Раніше ми розповідали, що Нікітюк відразу ж по прибуттю до Львова прямо з аеропорту зізналася в коханні. Дівчина вибрала стильний і зручний наряд для польоту: чорний топік, білі спортивні штани і джинсову курточку, доповнивши лук "космічними" кросівками й сонцезахисними окулярами.

"Львів люблю❤️❤️❤ ️ красиво, смачно, весело... ну і знамениті плантації кави😁", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Дійсно Львів найкращий, і ти Леся😍"; "що це, реклама рваних штанів?"; "Дівчина моєї мрії😁 😍 🤩"; "Леся - ви вогонь😍"; "кавоманам респект!!!! 👏 👏 👏Привіт, Львову!!!"; "Фігура топ🔥 😍"; "Боже Львів - шалене місто❤️".

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".