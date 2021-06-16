Відома співачка Тіна Кароль вразила витівкою на сцені

Артистка вважається в Україні однією з найпопулярніших, передає Politeka.net. Красуню часто запрошують на різні заходи.

Цього разу зірка заспівала на весіллі, з'явившись в цікавій сукні. Красуня просто розійшлася на сцені. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Під час виконання хіта "Скандал" Тіна закинула ногу на відомого красеня, Дмитра Жука. Останній бере участь у шоу "Танці з зірками". В останньому сезоні хореограф у парі зі співачкою Юлією Саніною посів друге місце.

"Нереальна наша 😍", - написали автори поста у фан-групі.

Публікація зібрала понад 50 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Як мені подобається Тіна і танцюючий Жук😍", "Тіна і Жук повинні йти на Танці з зірками", "не подобається в такому образі,щось скромніше б", "жах і пісня і танці ці! Незграбна із зайвою вагою як табурет", " Тііііна що з тобою??? Нога повинна бути пряма!!! Неначе послугу робиш😂 😂", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль - ведуча шоу "Танці з зірками". Артистка вела програму, починаючи з першого сезону, у 2006 році. Співачка вела програму з перервами.

За словами Кароль, перші ефіри їй давалися непросто, оскільки у зірки було мало досвіду ведучої. Тіна зізналася, що їй часто доводилося імпровізувати.

У нових сезонах тексту у артистки стало менше, а сама вона назвала себе прикрасою ведучого Юрія Горбунова.

Нагадаємо, що Кароль в короткому топіку і яскравій спідниці задала моду на літо: "бісити всіх".

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