Примадонна Алла Пугачова здивувала зовнішнім виглядом на новому фото з маленькою донькою

Як повідомляє Politeka.net, відома російська артистка Алла Пугачова, яка близько 20 років живе в шлюбі з гумористом Максимом Галкіним і виховує з ним двох маленьких дітей – близнюків Гаррі і Лізу. Нещодавно в одному з фан-акаунтів в Instagram, присвячених артистці, опублікували її фото з маленькою донькою на руках. Треба сказати, що цей знімок викликав бурю емоцій у шанувальників зірки.

На фотографії Алла Борисівна позує сидячи на стільчику і тримаючи на руках маленьку Лізу. Перед камерою артистка з'явилася в простій чорній сукні з білосніжним коміром. Її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Маленька Ліза вмостилася в обійми зіркової мами, на ній яскраве червоне платтячко з цікавим візерунком, а волосся заплетене в милі кіски.

Користувачі тут же почали активно обговорювати нову фотографію Пугачової: "Щаслива мама! Чарівне дитя", "Обличчя відфотошопили до невпізнання", "Скільки краси і щастя в цьому кадрі!", "А ви, заздрісники, заткніться", "А руки бабусі забули відфотошопити", "Ну дуже красиві", "Прекрасно", "Такі милі", "Ліза принадність, а бабуся на чоловіка більше схожа", "Що за фотошоп? Це обличчя не Алли. Графіка", "Красива дочка", "Приголомшливе фото".

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