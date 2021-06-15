Гурт Go_A, який представляв Україну на "Євробаченні" цього року, поділився своїми новими успіхами, підкоривши слідом за Європою ще й США

Виступ українських артистів на головному пісенному конкурсі Європи в 2021 році закінчився справжнім тріумфом: за загальними підсумками вони зайняли 5-е місце, проте в глядацькому голосуванні були другими, поступившись тільки переможцям шоу – італійському гурту Måneskin.

Пісня Shum, з якою виступили українці, викликала справжній фурор в мережі. Вона потрапила на першу сходинку глобального чарту Spotify і, станом на 15 червня, все ще залишалася в першій десятці. Крім того, на початку червня Shum стала першою піснею українською мовою, яка потрапила в глобальний чарт Billboard 200, опинившись на 80-му місці.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram музиканти з гурту Go_A поділилися ще однією приємною новиною: пісня Shum потрапила в топ-50 найпопулярніших треків в США.

"Зараз "SHUM" знаходиться на другому місті і продовжує звучати з усіх куточків світу", - повідомляється в публікації.

При цьому на першому місці рейтингу опинилася пісня Måneskin «I Wanna be Your Slave».

Доброї новини для Go_A зрадів інший учасник "Євробачення" - ісландський співак Даді Фрейр, який виступав зі своїм гуртом Daði og Gagnamagnið.

"Таааак!",- написав він під публікацією.

Українці також пораділи за музикантів.

"Вітаю! Таке сусідство в чаті просто має вилитися в загальній композиції!", "Вітаю. Ви група яка показує український народ і нашу мову, ви великі молодці вами пишаються мільйони", "нехай весь світ почує український ШУМ! Та й взагалі всі ваші пісні, тому що вони - теперішнє українське диво", - пишуть люди.

Нагадаємо, у Go_A розкрили подробиці спільних планів з Сердючкою: "Є хороша новина...".

Як повідомляла Politeka, переможець "Євробачення" Måneskin розсекретив свою дівчину, приголомшлива красуня: "Що вона в ньому знайшла".

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